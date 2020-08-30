Имам центральной мечети Назрани в Ингушетии госпитализирован с коронавирусом

МАГАС, 30 августа. /ТАСС/. Имам центральной мечети города Назрани Хизир-хаджи Цолоев госпитализирован после заражения коронавирусом, его состояние оценивается как средней тяжести, сообщила в воскресенье ТАСС врио главного врача Ингушской республиканской клинической больницы Лиана Матиева.

"Имам центральной мечети города Назрани госпитализирован, находится в отделении инфекционного профиля с COVID-19, пневмонией", - сказала Матиева. Она отметила, что состояние Цолоева стабильное, оценивается как средней степени тяжести. Он получает кислородотерапию и все необходимое лечение.

По данным оперативного штаба региона, за последние сутки в регионе зафиксировали 30 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике было инфицировано 3 869 человек, из них 87 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 20 человек, из них три пациента на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 76 человек, выздоровели 3 891 человек.