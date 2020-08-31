Врачи не выявили серьезных травм у избитого блогера Жукова

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Медики не выявили серьезных травм у блогера Егора Жукова, который подвергся нападению неизвестных в Москве. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков.

"Егор сейчас находится дома вместе с родителями. МРТ показало, что серьезных травм и внутреннего кровоизлияния удалось избежать", - сказал он. Ранее Топорков говорил, что врачи выявили у Жукова сотрясение мозга и подозревают черепно-мозговую травму.

На Егора Жукова накануне напали и избили возле дома. В полиции возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои").

2 августа 2019 года Жуков был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля. Через месяц по ходатайству следствия был переведен под домашний арест. Позднее СК первоначальное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму. Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные в YouTube. Суд приговорил его к трем годам условно. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов, что предполагает запрет на создание и ведение собственных страниц в интернете.