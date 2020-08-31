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Почти 45 тыс. бюджетников Приморья компенсировали расходы за коммунальные услуги

Средства из краевого бюджета на компенсацию ЖКУ выделяются в рамках рассчитанной до 2027 года программе "Социальная поддержка населения Приморского края"

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Приморского края направило почти 651 млн рублей с начала 2020 года для компенсации платы за коммунальные услуги для почти 45 тыс. сотрудников бюджетной сферы региона, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Почти 651 млн рублей с начала года направлен из краевого бюджета на выплаты и компенсации в сфере коммунальных услуг бюджетникам Приморья. Их получают более 44,9 тыс. работников бюджетных организаций", - пояснили в пресс-службе.

Средства из краевого бюджета на компенсацию ЖКУ выделяются в рамках рассчитанной до 2027 года программе "Социальная поддержка населения Приморского края". Льготами могут воспользоваться специалисты сельских учреждений здравоохранения и образования, городские бюджетники, а также сельские специалисты без высшего и среднего профобразования. С августа 2019 года компенсацию за ЖКУ также получили фармацевты краевых учреждений, сотрудники учреждений социального обслуживания, работники культуры, специалисты краевых и муниципальных ветеринарных служб.

"С января 2020 года меры социальной поддержки в сфере ЖКХ получают сотрудники краевых и муниципальных учреждений спорта", - приводит пресс-служба слова министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой.

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