В России родственники более 200 умерших из-за коронавируса медиков получили выплаты

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Родственники более 200 российских медицинских работников получили страховые выплаты по факту смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочего визита в Иркутск.

"На сегодняшний день выплачено уже по страховым выплатам - это 205 [случаев]. На рассмотрении сегодня находится <...> порядка около 500 <...>. Идет в том числе сбор документов, и эта работа продолжается", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, сколько медиков в России погибло от новой коронавирусной инфекции.