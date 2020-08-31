На выборах главы Архангельской области началось досрочное голосование

АРХАНГЕЛЬСК, 31 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование началось на выборах губернатора Архангельской области, сообщила в понедельник ТАСС секретарь облизбиркома Елена Плотицына.

"Началось досрочное голосование на судах, которые находятся в море. Уже проголосовало семь экипажей", - сказала Плотицына.

Всего на судах в море сформировано 46 участков. В отдаленных и труднодоступных территориях региона, как пояснила собеседница агентства, досрочное голосование пройдет ближе к 13 сентября. Члены избирательных комиссий будут добираться до труднодоступных территорий водным и наземным транспортом, в ряде случаев - вертолетом.

Архангельское областное собрание назначило выборы губернатора региона в единый день голосования - 13 сентября 2020 года. Сейчас пост врио главы региона занимает Александр Цыбульский, он был назначен 2 апреля 2020 года после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ.

Зарегистрировано шесть кандидатов на пост главы региона: врио главы региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости.