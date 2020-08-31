Цыбульский призвал не взимать с потребителей плату за подвоз воды в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 31 августа. /ТАСС/. Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский призвал ресурсоснабжающую организацию отменить для жителей поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива "Лето" в Архангельске оплату за подвоз воды. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы администрации региона.

С 24 августа отпуск подвезенной воды на территории поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас, кооператива индивидуальных застройщиков "Лето" производится по талонам. В этих поселках нет централизованного водоснабжения.

"Эту ситуацию с талонами надо немедленно исправлять, еще раз проработать вопрос с ресурсоснабжающей организацией, найти другие варианты компенсации потерь", - приводит пресс-служба слова Цыбульского с оперативного совещания в правительстве региона.

В течение десятилетий воду в поселки привозили бесплатно. В 2020 году компания-поставщик "РВК-Архангельск" вышла с инициативой тарифицировать подвоз. Областное агентство по тарифам и ценам установило тариф на подвоз воды населению 353 руб. за 1 кубометр.

В ходе совещания глава Архангельска Игорь Годзиш пояснил, что бесплатным подвоз воды не был никогда - эти расходы учитывались в потерях, это обходилось примерно в 1 млн рублей ежегодно. Цыбульский посчитал сумму не столь значительной для бюджета, чтобы перекладывать ее на плечи горожан. Он поручил администрации Архангельска и областному агентству по тарифам и ценам разрешить ситуацию в ближайшее время.