В Ненецком АО началось досрочное голосование на выборах главы Архангельской области

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах губернатора Архангельской области началось в Ненецком автономном округе (НАО), сообщил в понедельник ТАСС руководитель окружного избиркома Георгий Попов.

"Досрочное голосование отдельных категорий граждан началось в Ненецком округе. Проголосовали жители поселка Варнек на острове Вайгач и жители деревни Мгла в Канинском сельсовете, это на самой границе с Мезенским районом Архангельской области", - сказал Попов.

На Вайгач и в Мглу члены избирательных комиссий добирались вертолетом. НАО территориально входит в состав Архангельской области, его жители участвуют в выборах главы региона.

Архангельское областное собрание назначило выборы губернатора региона на единый день голосования - 13 сентября 2020 года. Сейчас пост врио главы региона занимает Александр Цыбульский, он был назначен 2 апреля 2020 года после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ.

Зарегистрировано шесть кандидатов на пост главы области: врио главы региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости.