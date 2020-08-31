В кабмине поддержали право продолжить службу в Росгвардии после работы депутатом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала при условии доработки инициативу депутата Госдумы Александра Хинштейна, разрешающую продолжить службу в Росгвардии после окончания полномочий депутата и сенатора. Текст проекта положительного заключения кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

Действующее законодательство содержит гарантии продолжения службы с сохранением должности для военнослужащих Минобороны, сотрудников органов внутренних дел, Следственного комитета, МЧС, работников прокуратуры, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы исполнения наказания, которые были избраны депутатами Госдумы или членами Совета Федерации. Законопроект распространяет указанное право и на служащих Росгвардии.

При этом по окончании срока полномочий парламентария ему предоставляется прежняя должность или с его согласия другая должность по прежнему либо по иному месту службы.

Комиссия отмечает, что порядок приостановления военной службы по контракту в случае избрания военнослужащих в представительные органы государственной власти, определяется статьями 45 и 51 закона "О воинской обязанности и военной службе". "В связи с этим следует согласовать соответствующие изменения, предлагаемые законопроектом, с положениями указанных статей", - указали в кабмине.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом изложенных замечаний", - отмечается в проекте заключения.