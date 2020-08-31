Стоимость пластиковых пакетов в магазинах Великобритании повысят вдвое

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Британское правительство приняло решение о повышении вдвое - до 10 пенсов (около 10 рублей) - стоимости пластиковых пакетов в магазинах с апреля 2021 года в связи с программой полного отказа от одноразового пластика к 2042 году. Об этом сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, после повышения в Англии цен на пластиковые пакеты в 2015 году до 5 пенсов только в этом регионе королевства "удалось сократить использование подобных хозяйственных сумок" на 15 млрд штук. "Но мы хотим пойти дальше и продолжать сокращать ненужные отходы с целью восстановления экологии", - отметил министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Джордж Юстис.

К 1 апреля 2022 года планируется ввести специальный налог на все виды пластиковой упаковки, в которых составляющая переработанных материалов будет ниже 30%. Поступающие таким образом в бюджет средства будут использоваться в решении проблемы не подлежащей переработке продукции из пластмассы и пластикового мусора.

Крупнейшие сети розничной торговли в Британии, включая Tesco, Asda и Iceland, ранее объявили об отказе от использования пластиковых пакетов в своих магазинах. Так сотрудники службы доставки Tesco будут предлагать клиентам брать товары из специальных многоразовых лотков. Данный шаг позволит сэкономить около 250 млн полиэтиленовых пакетов и около 20 тонн пластика ежегодно.

Ежегодно в Соединенном Королевстве используется более 2,26 млн тонн пластиковых упаковок, подавляющая часть которых произведена из вновь изготовленной пластмассовой продукции, а не из переработанных материалов. По подсчетам Всемирного фонда дикой природы, при сохранении данной тенденции к 2030 году этот показатель вырастет еще на 1 млн тонн.