Тамбовские власти предложили обеспечить малоимущие семьи автокреслами

ТАМБОВ, 31 августа. /ТАСС/. Вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев предложил предоставлять малоимущим семьям региона автокресла для детей в возрасте от 1,5 до трех лет во временное пользование на безвозмездной основе. Подобная мера позволит значительно сократить травматизм на дорогах среди детей, сообщил он в понедельник.

31 августа в регионе состоялась презентация федерального проекта "Детство без опасности", в рамках которого сотрудники перинатальных центров и роддомов будут проводить тренинги для родителей по профилактике дорожно-транспортного травматизма и прививать культуру перевозки детей в автомобилях с помощью автокресел и удерживающих устройств. Ожидается, что ежегодно в таком проекте смогут принять участие около 5 тыс. молодых матерей.

"Нужно подумать о том, чтобы детям из малоимущей семей, например, в возрасте от 1,5 до трех лет, предоставлять во временное пользование на безвозмездной основе такие автокресла. Всех, разумеется, мы ими обеспечить не сможем, но хотя бы какой-то сегмент семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, думаю, получится [обеспечить]", - сказал вице-губернатор.

По его мнению, подобный проект может значительно повлиять на повышение качества безопасности на дорогах области. "Если с учетом проводимых рейдов мы намерены жестко наказывать водителей за неиспользование детских автокресел, то нужно сначала постараться помочь обеспечить людей этими автокреслами, чтобы потом не было отсылок на то, что у них нет возможности купить их, и только потом жестко спрашивать с них", - уточнил Габуев.

Составление предварительных списков нуждающихся в автокреслах готовы взять на себя сотрудники Тамбовского областного перинатального центра, куда приезжают рожать женщины со всего региона.

По данным ГИБДД по Тамбовской области, в 2019 году на территории региона зарегистрировано 162 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 180 детей получили травмы, еще двое погибли. За семь месяцев этого года подобных ДТП зафиксировано 57: ранения различной степени тяжести получили 62 ребенка, двое детей погибли. В ведомстве уточнили, что снижение основных показателей связано с пониженной мобильностью населения в связи с пандемией коронавируса.