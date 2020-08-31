В Индии объявили семидневный траур в связи со смертью экс-президента Пранаба Мукерджи

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Индии объявили семидневный государственный траур в связи со смертью бывшего президента страны Пранаба Мукерджи, умершего в понедельник на 85 году жизни. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте индийского правительства.

"В качестве знака уважения к покойному сановнику с 31 августа по 6 сентября включительно по всей Индии будет соблюдаться государственный траур", - говорится в заявлении. В нем также указывается, что национальный флаг Индии будет приспущен на всех зданиях. Кроме этого, отменяются все официальные торжества.

Ранее действующий президент Индии Рам Натх Ковинд и сын Пранаба Мукерджи Абхиджит в своих аккаунтах в Twitter сообщили о смерти политика. Он умер в военном госпитале в Нью-Дели, где 10 августа перенес операцию по удалению тромба. Помимо этого, у экс-президента был выявлен коронавирус.

Пранаб Кумар Мукерджи - ветеран индийской политики и один из самых уважаемых политических деятелей в стране. За время своей карьеры он занимал посты министра финансов, обороны и иностранных дел в нескольких кабинетах. С 2012 по 2017 годы Мукерджи был президентом Индии.