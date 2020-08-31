Льготники с декабря смогут купить билеты на поезда дальнего следования дистанционно

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым с декабря 2020 года все категории граждан, которым положена льгота на проезд в пригородных поездах и поездах дальнего следования, смогут покупать и оформлять билеты дистанционно. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"Речь в том числе идет об инвалидах, участниках Великой Отечественной войны, чернобыльцах и героях России. Им больше не придется тратить время на поездки в кассу, чтобы предъявить паспорт и документ, подтверждающий льготу. Операторы будут самостоятельно получать нужные данные в электронном виде с помощью федеральных информационных систем, а граждане смогут оформлять билеты через интернет", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что постановление вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал упрощение покупки билетов на совещании с вице-премьерами.