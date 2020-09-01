Лавров встретится со студентами МГИМО в День знаний в очном формате

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в День знаний проведет встречу со студентами МГИМО. Вопреки тому, что связанные с коронавирусом опасения стали новой реальностью, а за время пандемии многие организации, в том числе МГИМО, наладили удобные для проведения такого рода общения онлайн-платформы, семнадцатое по счету выступление главы МИД РФ перед первокурсниками состоится, как и прежде, в очном формате.

Впрочем, как рассказали ТАСС в пресс-службе университета, не обойдется без требуемых временем модификаций. В предыдущие годы заполненный до отказа зал опустеет почти в два раза, а тех счастливчиков, которым удастся оказаться на встрече с министром, обяжут надеть маски.

Выступление перед первокурсниками родного вуза в первый учебный день стало неизменным пунктом программы главы российского внешнеполитического ведомства. Вот уже много лет появление Лаврова в конференц-зале МГИМО ждет каждый новый обладатель красного студенческого билета.

Министр по традиции поделится своими оценками положения дел в международной политике, даст наставления тем, кто только начинает путь в этом направлении. Многие называют 2020 год переломным для новейшей истории человечества. Вероятно, и глава МИД РФ не обойдет стороной проблему "постковидного" мироустройства.

За приветственной частью и выступлением последует сессия вопросов и ответов. Студенты всегда заранее готовятся к возможности задать вопрос напрямую. Порой, обращаясь к министру, они волнуются, поглядывают в блокноты или телефоны. Как правило, новоиспеченные студенты МГИМО не пытаются избегать острых углов и прямо спрашивают о том, что считают действительно важным. Некоторые задают и личные вопросы, потому что Лавров давно стал кумиром для студентов-международников и им не хочется упускать возможность узнать новые детали о его персоне.

В прошлом году министр рассказал о планах проведения первого в истории саммита Россия - Африка в Сочи, проблемах в сфере контроля над вооружениями, процессе урегулирования в Сирии, иранской ядерной сделке и проблемах кибербезопасности. Прошедшее с того момента время было богатым на события. Студенты, вне всяких сомнений, захотят обсудить это с главой МИД России.