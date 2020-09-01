Специалисты Минздрава России проведут аудит онкологической службы Забайкалья

ТАСС, 1 сентября. Группа специалистов Минздрава России прибыла в Читу для проведения аудита организации оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Специалисты проверят маршрутизацию пациентов, организацию диагностики и лечения, окажут содействие коллегам из Забайкалья в совершенствовании работы онкологической службы, проведут консультации пациентов со злокачественными новообразованиями", - говорится в сообщении.

Возглавляет группу федеральных специалистов доктор медицинских наук Тигран Геворкян.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры различных методов исследований.