Запрет на работу хостелов в Крыму продлили до 1 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Работа хостелов и проведение конференций в Крыму останутся приостановлены до 1 октября, соответствующие изменения внесены в указ главы региона о режиме повышенной готовности в условиях пандемии нового коронавируса.

Запрет на эти виды деятельности в условиях пандемии нового коронавируса ранее действовал до 1 сентября. Поправки внесены в пункт №6 указа.

"Приостановить до 1 октября 2020 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания" (хостелы); деятельность по организации конференций", - говорится в тексте документа.

При этом власти Крыма сделали исключение для VI Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата "Пара-Крым", который разрешено теперь провести с 3 по 10 сентября под Евпаторией.

Также в указе изменен пункт, касающийся ограничений для образовательного процесса. "Образовательным организациям, расположенным на территории Республики Крым, обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в поправках.

О коронавирусе в Крыму

В минувшем месяце в Крыму шесть раз фиксировали антирекорды по числу выявленных за сутки заражений коронавирусом, максимальный прирост (84) был зафиксирован 27 августа. По последним данным регионального оперативного штаба, в Крыму зарегистрировали около 2,5 тыс. случаев заражения. Выздоровели более 1,6 тыс. человек, умерли - 30.

Из-за пандемии коронавируса в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой. Республика по разным оценкам потеряла от 1 до 2 млн туристов. С 15 июня отели и санатории региона размещали только жителей полуострова, а с 1 июля начали принимать туристов из других регионов России. В июле Крым принял около 1,5 млн человек, в августе власти республики рассчитывают на 1,8 млн отдыхающих.