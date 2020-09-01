Замглавы Минобороны России Евкуров открыл новый учебный год для кремлевских курсантов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров открыл учебный год в Московском высшем общевойсковом командном училище.

"Я вам желаю, чтобы вы хранили добрые, славные традиции училища. Преумножайте то хорошее, что до вас сделали ваши предшественники. Гордитесь тем, что вы учитесь в этом училище. И гордитесь тем, что вам предстоит дальше защищать нашу любимую Россию", - сказал он на торжественном митинге.

"Министр обороны требует, чтобы из стен военных вузов выходили современные, образованные и готовые ответить любым вызовам офицеры. И ,конечно же, командование училища, профессорско-преподавательский состав, ветераны училища делают все возможное, чтобы выполнить качественно это требование", - отметил замглавы ведомства.

После митинга Евкуров осмотрел учебно-материальную базу и спортивное оборудование в училище.

История училища

Московское высшее общевойсковое командное училище было сформировано 15 декабря 1917 года как 1-я Московская пулеметная школа. С тех пор состоялось 140 выпусков. В ходе Великой Отечественной войны, когда германские войска наступали на Москву, был сформирован курсантский полк из числа офицеров и курсантов училища. Свой первый бой полк принял 12 октября 1941 года на Волоколамском направлении. За мужество и отвагу, проявленные в боях за столицу, 59 курсантов были награждены орденами и медалями.

Сейчас училище - это современный учебно-научный центр, который готовит высококлассных специалистов для Вооруженных сил России.