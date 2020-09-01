Лавров рассказал студентам МГИМО, что не жалеет о выборе профессии дипломата

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал бы менять профессию, если бы такая возможность представилась. Об этом он рассказал во вторник во время общения со студентами МГИМО.

Один из первокурсников поинтересовался, какую профессию министр бы выбрал, если бы не стал дипломатом. Лавров ответил, что "это уже бессмысленно".

Он добавил, что решение поступать в МГИМО было спонтанным, но он о нем не жалеет. "Когда я оканчивал среднюю школу, я хотел поступать в МИФИ, но потом, когда выяснилось, что в МГИМО экзамены на месяц раньше, я решил попробовать - все равно ничего не теряю. Поэтому с тех пор я абсолютно не жалею о своем выборе и вам не советую", - сказал глава МИД РФ.

Однако он признал, что такая работа зачастую лишает возможности проводить время с семьей и друзьями. "Не часто получается с друзьями и близкими пообщаться, но тем ценнее каждый раз, когда это удается", - отметил Лавров.