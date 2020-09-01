Дегтярев начал оформление ипотеки для покупки жилья в Хабаровске

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев начал оформление ипотеки в Хабаровске.

"Я, кстати, в Сбербанке уже оформляю ипотеку под 7,5%, стандартный процент. Могу сказать, что у меня волосы просто на голове шевелятся от цен на жилье. <…> Мы все свои накопления вносим за квартиру, и нам не хватает. Это же ненормально", - сказал Дегтярев во время своей прямой линии в соцсетях.

Врио губернатора подчеркнул, что для борьбы с высокими ценами на жилье в Хабаровске необходимо помочь зайти на рынок крупным строительным компаниям из других регионов, чтобы создать конкуренцию в сфере жилищного строительства.

О планах оформить ипотеку глава региона заявил 18 августа, уточнив, что в Хабаровск переедет вся его семья.