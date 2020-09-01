Для охраны общественного порядка 1 сентября привлекли более 100 тыс. полицейских

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Порядка 100 тыс. полицейских были привлечены по всей стране для охраны общественного порядка на мероприятиях, посвященных Дню знаний, нарушений не допущено. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ.

"К охране общественного порядка было привлечено более 102 тыс. сотрудников полиции. В их числе - инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты-кинологи и участковые уполномоченные полиции. На прилегающих к образовательным организациям территориях дежурили сотрудники Госавтоинспекции. Нарушений общественного порядка допущено не было", - сообщили в ведомстве.

Также порядок обеспечивали военнослужащие Росгвардии, работники ЧОПов и общественники. Всего торжества прошли в более чем 40 тысячах российских школ.