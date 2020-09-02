"Ъ": Минстрой не получил полномочий для регулирования похоронного онлайн-сервиса

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минстрой, назначенный три года назад регулятором похоронной отрасли, так и не смог получить полномочия для организации законодательной базы в проекте правительственного онлайн-сервиса "Потеря близкого человека", позволяющего собрать в онлайн-режиме необходимые документы для похорон. Об этом в среду сообщает издание "Коммерсантъ".

Минкомсвязь как куратор проекта намерена включить в повестку ближайшего заседания президиума правкомиссии по цифровому развитию вопрос о наделении Минстроя до 1 июля 2021 года полномочиями по вопросам погребения и похоронного дела, а сам суперсервис запустить к ноябрю 2021 года. Запрос в аппарат правительства был отправлен 31 августа за подписью замминистра Евгения Кислякова.

"Проект призван упростить взаимодействие граждан с органами власти и специализированными похоронными агентствами при захоронении умершего при помощи электронных сервисов на едином портале госуслуг", - поясняется министерством связи и коммуникаций. Через сервис можно будет получить регистрацию о смерти без посещения ЗАГСа, оформить похоронное пособие, выбрать место и вид захоронения, аннулировать выписанные умершим при жизни доверенности, закрыть его счета в банках.

По прогнозам Минкомсвязи, потенциальная емкость суперсервиса - до 450 тыс. пользователей в год, однако запустить его мешают неразрешенные вопросы по организации ритуальных услуг, выделения места на кладбище и проведением похорон на основе электронной актовой записи о смерти.

"Дополнительных поручений в части наделения Минстроя полномочиями в сфере похоронного дела не было," - подтверждает замглавы Минстроя Максим Егоров. Поэтому, уточняет он, Минстрой не может быть ответственным исполнителем отдельных мероприятий по созданию суперсервиса "Потеря близкого человека".

Как сообщают собеседники издания, против разработанного Минстроем законопроекта выступали агенты московского ГБУ "Ритуал", которые считают, что это помешает им работать в моргах, которые генерируют большую долю выручки. Отмечается, что развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне, и компаниям, являющимся монополистами в том или ином городе.