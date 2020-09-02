Продажа абонементов на проезд в электричках в Крыму начнется с 1 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Южная пассажирская пригородная компания (ЮППК), являющаяся оператором пригородных железнодорожных перевозок в Крыму, с 1 октября 2020 года начнет продажу абонементных билетов на проезд. Билеты различаются сроком действия и количеством поездок, сообщает пресс-служба ЮППК.

"С 1 октября 2020 года пассажиры Южной пригородной пассажирской компании могут оформить абонементные билеты на поезда пригородного сообщения. Абонементы оформляются для многократных поездок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что виды абонементных билетов дифференцируются в зависимости от срока их действия и количества поездок. Доступны абонементные билеты сроком действия на 5, 10, 15, 20, 25 дней, а также от 1 до 6 месяцев. Кроме того, есть годовые абонементные билеты. Абонементные билеты "рабочего дня" могут оформляться сроком действия от 1 до 6 и 12 месяцев, они действительны для проезда в течение срока действия, указанного в билете, с понедельника по пятницу, кроме нерабочих праздничных дней.

Стоимость абонементов начинается от 235 рублей и зависит от его вида, при этом в каждом регионе стоимость различна в зависимости от установленного тарифа, от протяженности маршрута следования, а также от срока действия билета.

Южная пригородная пассажирская компания начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети десять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск, Севастополь - Евпатория. С начала года ЮППК перевезено свыше двух миллионов пассажиров.