Индийские власти запретили игру PUBG Mobile и 117 китайских приложений

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство электроники и информационных технологий Индии ввело запрет на мобильную версию онлайн-игры PUBG, изданием которой занимается китайская компания Tencent Games, исходя из соображений государственной безопасности. Как сообщил в среду телеканал NDTV, блокировке на территории страны также подвергнутся еще 117 китайских приложений.

Приведенные в перечне приложения, как указали в ведомстве, "связаны с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку". "Решение о запрете использования этих приложений является шагом, который обеспечит безопасность и неприкосновенность индийского киберпространства и защитит интересы десятков миллионов пользователей интернета и мобильных устройств в Индии", - пояснили в министерстве.

Как отмечает телеканал, ранее в ведомство поступило множество жалоб на ненадлежащее использование личных данных пользователей ряда мобильных приложений на операционных системах Android и iOS. В частности, утверждалось, что некоторые программы собирают персональную информацию о владельцах устройств, а затем передают ее на серверы, расположенные за пределами Индии. В министерстве считают, что такая деятельность напрямую может угрожать национальным интересам страны и ее суверенитету. Кроме этого, Центр по борьбе с киберпреступлениями при МВД Индии также выступал с рекомендацией блокировать "вредоносные приложения".

По данным NDTV, в Индии насчитывается порядка 33 млн активных игроков в PUBG.

Ранее Министерство электроники и информационных технологий Индии приняло решение заблокировать более 100 мобильных приложений, разработанных в Китае, в том числе популярный сервис TikTok, поисковик Baidu Search и социальную сеть Weibo.

Местные и международные СМИ связали такие действия Нью-Дели с недавней эскалацией напряженности между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе, где в начале мая произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Затем в середине июня в районе реки Галван снова произошла конфронтация между военнослужащими Индии и КНР. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, при этом в ходе стычки не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.