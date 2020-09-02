Власти Крыма заключат контракт на эксперимент по вызову дождей со структурой Росгидромета

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым заключит контракт на проведение эксперимента по вызову осадков со структурой Росгидромета - Центральной аэрологической обсерваторией, сообщается на сайте госзакупок.

Власти Республики Крым 4 августа 2020 года объявили конкурс на выполнение экспериментальных авиаработ по искусственному вызову осадков, максимальная сумма контракта составляет 25,4 млн рублей. На конкурс была подана одна заявка - от Центральной аэрологической обсерватории. Сейчас контракт на стадии подписания поставщиком услуги.

Отмечается, что работы должны выполняться с применением самолета, оборудованного системой вертикальной радиолокации облаков и осадков. Планируемый налет - не менее 25 летных часов. Место базирования самолета на время исполнения контракта - Симферополь, окончание работ - 15 декабря.

Ранее в июле глава Республики Крым Сергей Аксенов на пресс-конференции в ТАСС сообщал, что власти региона заключили соглашение с Росгидрометом о предоставлении республике единственного в России специального самолета для вызова дождей. При обнаружении грозового фронта этот борт будет обстреливать облака над полуостровом. Это даст полуострову дополнительные возможности в части наполнения водохранилищ.

Проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму существуют с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников полуострова. Текущий год выдался очень засушливым, в Симферополе вводятся графики подачи воды из-за обмеления снабжающих водохранилищ.