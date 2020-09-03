Жители Волгограда через суд требуют признать незаконным переход на московское время

ВОЛГОГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда принял исковое заявление от 20 местных жителей о признании незаконным решения властей о переходе с местного времени на московское. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области в четверг.

"В Центральный районный суд Волгограда поступило административное исковое заявление от 20 местных жителей о признании незаконным постановления Волгоградской областной думы "О внесении в Госдуму Федерального собрания РФ проекта федерального закона "О внесении изменений в пятую статью федерального закона "Об исчислении времени". Истцы полагают, что оспариваемое постановление напрямую затрагивает их право на комфортную среду проживания", - говорится в сообщении.

По мнению истцов, уточнили в пресс-службе, смена часового пояса приведет к нарушению их прав и законных интересов. Отмечается, что заявление приняли к производству, заседание назначили на 21 сентября 2020 года.

В октябре 2018 года Волгоградская область перешла на местное время, которое на час отличается от столичного и попадает в третий часовой пояс. На протяжении почти 1,5 года местные жители, а также врачи и астрономы спорили о необходимости этого перехода. 6 июля 2020 года опубликовали результаты голосования, прошедшего в регионе, по которым более 60% населения изъявили желание вернуться к московскому времени.