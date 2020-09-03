{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростовские полицейские ищут пранкера в фельдшерском костюме, загримированного под зомби

В соцсетях 1 сентября появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина, одетый в медицинский защитный костюм и загримированный под зомби, выходил из машины "скорой помощи" на одной из улиц города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Полицейские Ростова-на-Дону разыскивают участника видеоролика, в котором молодой мужчина, загримированный под зомби и переодетый в костюм фельдшера, выходит из машины "скорой помощи" на одну из улиц города. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главка МВД региона.

Видеоролик появился 1 сентября в одной из соцсетей. "Некоторое время назад на улицах Ростова-на-Дону мужчина, переодевшись в медицинский защитный костюм и используя специальный грим, выходил из автомобиля "скорой помощи", вызывая тем самым у прохожих негативные эмоции"  - сообщили в пресс-службе главка.

Сотрудники ведомства устанавливают личность мужчины, запечатленного на видео. Также они проведут проверку, в рамках которой определят, есть ли в его действиях состав административного правонарушения. Полицейские проверят и других граждан, задействованных в съемке видеоролика. В том числе они выяснят подробности, касающиеся использования не по назначению автомобиля "скорой помощи" с включенными проблесковыми маячками.

Теги
РоссияРостовская область
Память жертв теракта в школе Беслана почтили в регионах Северного Кавказа
Основные мероприятия прошли в школе №1 Беслана и в "Городе ангелов", где захоронены жертвы теракта
Читать полностью