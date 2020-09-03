Около 200 участников "Таврида - АРТ" приняли участие в перформансе в честь 75-летия Победы

БУХТА КАПСЕЛЬ /Республика Крым/, 3 сентября. /ТАСС/. Почти 200 участников фестиваля "Таврида - АРТ" в Крыму, прибывшие со всей страны, приняли участие в перформансе в честь 75-летия окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ТАСС.

Для перформанса участники выстроились под надписью "Мир. Любовь. Искусство" - этот девиз арт-кластера "Таврида" выложен белыми буквами высотой в несколько метров на склоне холма неподалеку от главного входа. Под стихотворение Владислава Маленко "Ржев" и последовавший за этим гимн России колонна участников фестиваля, одетых в специальные многослойные футболки, меняла цвет - с белого на синий, затем на красный.

В это время на холме был поднят флаг России - эту торжественную часть церемонии возложили на ветерана Великой Отечественной войны Николая Радегу, который 15-летним подростком участвовал в освобождении Крыма от гитлеровских захватчиков. В течение всего фестиваля флаг будет развеваться над территорией "Тавриды".

В разговоре с журналистами Маленко отметил, что его стихотворение, прозвучавшее на "Тавриде" в годовщину окончания Второй мировой войны, было написано после посещения строящегося на тот момент мемориала подо Ржевом. "Без благодарности к прошлому, к тем, кто зарыт здесь в том числе и в крымской земле, невозможны свободы, любовь и творчество", - уверен он.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.