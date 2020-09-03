В Манчестере появился памятник советским солдатам и жителям блокадного Ленинграда

МАНЧЕСТЕР /Великобритания/, 3 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Памятник советским солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны, и жителям блокадного Ленинграда открылся в Манчестере. Местом его установки стал кенотаф, военный мемориал, воздвигнутый в целях увековечения памяти о солдатах, погибших в ходе Первой мировой войны, а в последующем и Второй мировой войны.

"В память о советских солдатах, которые отдали свои жизни, освобождая Европу, и в знак признательности храбрым людям осажденного Ленинграда. 1941-1945. Никто не забыт", - говорится на черной мраморной доске, установленной на светлом постаменте. Памятник установили рядом с мемориальными табличками в память о солдатах иностранных армий, погибших в годы двух мировых войн XX столетия, а также во время Корейской войны (1950-1953).

В торжественной церемонии, прошедшей на площади Св. Петра, центральной площади города, на которой и располагается военный мемориал, открытый в 1924 году, приняли участие посол России в Великобритании Андрей Келин, лорд-мэр Манчестера Абид Латиф Шохан и представители манчестерской общины российских соотечественников. Последним принадлежала идея воздвигнуть памятник, которая и была реализована при поддержке посольства России в Великобритании, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, образовательного центра "Знание" и финансовом участии российской строительной компании "Группа ЛСР".

Изначально церемонию планировалось провести 9 мая, приурочив ее к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Однако планам помешала пандемия коронавируса и введенный по этой причине общенациональный карантин. В итоге открытие памятника перенесли на сентябрь, когда отмечается день окончания Второй мировой войны. Вся церемония была проведена в соответствии со строгими правилами социальной дистанции. Именно поэтому торжественное мероприятие прошло без традиционного в этом случае присутствия большого числа людей, исполнения военных песен.

Боевое братство двух народов

"Значение затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно, не случайно мы собрались с вами именно сегодня - в день окончания Второй мировой войны. Это день, который окончательно показал врагу: невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины", - заявил Келин, обращаясь к собравшимся после церемонии возложения венков.

"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия. Однако открытие сегодняшнего мемориала - повод также вспомнить об искреннем боевом братстве советского и британского народов, о побратимских связях осажденного Ленинграда и Манчестера", - подчеркнул посол.

По его словам, это еще один символ общей памяти, "символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма". "Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт. Мы такого не допустим", - пообещал Келин.

Как рассказал посол корреспонденту ТАСС, важность этого памятника заключается в том, что он установлен на центральной площади Манчестера. "Причем таких кенотафов в Великобритании довольно мало. Он один из наиболее масштабных", - подчеркнул он.

Значимость памятника

Автор монумента Людмила Максимова рассказала журналистам, что, проектируя его, она стремилась сделать так, чтобы табличка вписывалась в общий ансамбль мемориала, но при этом отражала всю огромную ценность подвига предков.

"Это очень важное место для всех манчестерцев, и я хотела передать честь, достоинство, силу, память при помощи скромных элементов - простой гранит, простой песчаник, очень скромная надпись", - сказала скульптор, которая сама живет в Манчестере.

Лорд-мэр Манчестера в свою очередь рассказал корреспонденту ТАСС, что побратимские отношения английского города с Ленинградом были установлены еще в 1962 году.

"Этот памятник отражает наше признание самопожертвованию этих людей во время освобождения Европы. Их самопожертвование не будет забыто", - пообещал Абид Латиф Шохан.

Военные захоронения в Великобритании

Всего на территории Великобритании находятся 18 советских военных захоронений. Как сообщили ТАСС в посольстве, несмотря на введенный карантин, в течение апреля-мая сотрудники диппредставительства провели памятные церемонии возложения цветов ко всем могилам советских солдат. На осень 2020 года в шотландском городе Пертшир запланировано открытие памятника советским летчикам, которые размещались в Эрроле в годы Второй мировой войны.

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