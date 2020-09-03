Реконструкция коммунальных сетей Архангельской области оценивается в 52 млрд рублей

ТАСС, 3 сентября. Ремонт коммунальных сетей в Архангельской области потребует около 52 млрд рублей. Власти намерены решать вопрос приведения их в нормативное состояние, заключая концессионные соглашения с инвесторами, цитирует врио губернатора региона Александра Цыбульского пресс-служба областного правительства по итогам общественного обсуждения программы развития области "Вместе мы сильнее".

"Здесь регион неплохо идет вперед в части использования концессионных соглашений, которых уже заключено почти на 32 млрд. Важно, чтобы эти соглашения, с одной стороны, безупречно выполнялись нашими концессионерами. С другой стороны, важно не допустить монополизации рынка", - приводит слова врио главы региона пресс-служба.

По оценке правительства области, изношенность коммунальных сетей региона в среднем составляет 60%. Цыбульский отметил, что локальные соглашения необходимо заключать с крупными местными инвесторами, так как они, по его мнению, ответственнее выполняют работы.

Врио губернатора также напомнил о планах региона, связанных с расселением аварийного жилья. Архангельская область находится на четвертом месте в стране по объемам жилого фонда, требующего расселения, и одновременно остается одним из немногих субъектов в стране, где процесс признания домов аварийным опережает темпы переселения людей из них. В оперативном режиме в Архангельской области также предстоит решить проблему расселения вне очереди деревянных жилых зданий, сошедших со свай. На эти цели из федерального бюджета регион получит дополнительные средства.

"Невозможно рассказывать плачущим бабушкам о том, что их переселят после 2024 года, потому что их дом не вошел в действующую программу. Об этой проблеме я докладывал президенту, Владимир Владимирович [Путин] нас услышал, и мы уже нашли инструменты для того, чтобы переселить людей из домов, которые вышли из строя. На следующий год мы получим дополнительное финансирование на строительство семи многоквартирных домов для расселения оставшихся 129 деревянных зданий, которые в любой момент могут сойти со свай", - сказал Цыбульский.