В Крыму ожидают возвращение 95% туристов, отдохнувших летом на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Доля туристов, готовых вернуться в Крым после отдыха на полуострове минувшим летом, останется на уровне прошлого года, когда она составляла 95%, сообщила в пятницу пресс-служба Минтуризма республики.

Летом 2019 года в Крыму были опрошены 6 142 гостя. "Индекс удовлетворенности" значительно вырос за последние три года: в 2017 году отдых в регионе могли порекомендовать лишь 60% людей, в 2018 году - более 70% отдыхающих. В 2019 году у 95% туристов ожидания от отдыха оправдались, из них 21% ответили, что отдых превзошел их ожидания. Более 95% опрошенных туристов выразили намерение вновь вернуться на отдых в Крым, в том числе 48% уже в следующем году, а 47% в ближайшие пять лет.

"С начала курортного сезона, с 1 июля опрошено более 3 тыс. гостей Крыма, анкетирование будет продолжено до 1 октября. Так, по предварительному анализу собранных анкет можно говорить о том, что число туристов, которые намерены вернуться на отдых в Крым, будет, как минимум, на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.

Исследование проводили с привлечением сотрудников туристско-информационного центра в аэропорту Симферополь и сотрудников горячей линии Минкурортов Крыма на железнодорожном вокзале, а также в санаториях, пансионатах и гостиницах путем заполнения анкеты "Все дороги ведут в Крым".

"Полученные данные подтверждают наличие положительной динамики в развитии туристской отрасли Республики Крым. В 2019 году доля туристов, впервые отдыхающих в Крыму, составляла 20%, тогда как в этом году этот показатель будет значительно превышен, а благодаря высокому уровню "возвратности" у нас крайне положительные прогнозы на следующий сезон", - отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Крым два года подряд ставил рекорды по росту туристического потока: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. За июль и август Крым посетили более 3,5 млн отдыхающих. Власти региона рассчитывают в этом году провести первый круглогодичный сезон.