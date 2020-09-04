КОИБы на предстоящих выборах будут работать только 13 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на ближайших выборах будут использоваться только 13 сентября.

"У нас политические партии задавали вопрос о том, как будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней в условиях, когда проходит несколько дней досрочное голосование. Здесь у нас тоже есть ответ - голосование в КОИБах будет проходить только 13 сентября", - сказала Гришина в ходе презентации стандарта наблюдения в Общественной палате РФ в пятницу.

По ее словам, досрочное голосование будет проходить с помощью бюллетеней, которые будут опущены в обычные переносные ящики и затем перемещены в сейф-пакеты для хранения. "И только по окончании времени голосования все бюллетени будут извлечены в соответствии с процедурой проверки сейф-пакетов и будут опускаться в КОИБы", - подчеркнула секретарь ЦИК.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.