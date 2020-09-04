Путин 4 сентября заслушает доклад Собянина

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу в режиме видеоконференции встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным, а в субботу выступит на Дне города Москвы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин в режиме видеоконференции пообщается с Сергеем Семеновичем Собяниным в преддверии Дня города", - сказал Песков, отметив, что в ходе традиционной встречи Собянин "расскажет о том, как развивается город, как город прошел через пандемию, какие дальше планы".

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента, в пятницу глава государства планирует провести также оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

"Завтра Путин выступит на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы", - сообщил представитель Кремля, назвав это очень важным праздником.

В Москве 5-6 сентября пройдут праздничные мероприятия, посвященные 873-летию города. Масштабных народных гуляний и традиционного фейерверка не будет. Основные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.