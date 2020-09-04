Российскому экипажу задержанного на Филиппинах судна Bourbon доставят питание и печи

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российскому экипажу судна Bourbon под флагом Либерии, задержанному на Филиппинах из-за неисправностей и находящемуся без водоснабжения и электричества, доставят питание, сообщила ТАСС в пятницу инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина, также на судно передадут переносные печи для приготовления пищи.

Ранее в четверг пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ) сообщала, что новый экипаж судна Bourbon под флагом Либерии оказался без водоснабжения, судно обесточено, заканчивается провизия. Инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина уточняла, что судно задержано до устранения поломок. Руководитель крюинговой компании пояснил, что поломки возникли при перегоне судна из порта Находки на Филиппины из-за неквалифицированной работы части экипажа, которая была набрана компанией-судовладельцем, своими силами поломки экипаж ликвидировать не сможет.

"Экипаж сообщил, что агент доставит сегодня морякам лапшу быстрого приготовления", - сказал Ананьина.

Руководитель крюинговой компании "Новомар Групп-Крюинг" Василий Винниченко уточнил ТАСС, что также экипаж ожидает от портовых властей доставку переносных печей, на которых можно будет готовить пищу на время устранения поломок бытовых систем. По его словам, моряки приступили к ремонту вспомогательного двигателя, который обеспечивает работу систем водоснабжения и энергоснабжения.

"Причал, где стоит судно, нужен порту для выгрузки других судов, после проведения ремонтных работ балкер выведут на рейд и будут проводить разбирательства. Аренда причала в сутки стоит $29,5 тыс. в сутки, ее должен оплачивать судовладелец. Портовый агент окажет содействие в осуществлении процедуры банкротства судна", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что компания-судовладелец заявляет о своей неплатежеспособности после выплаты долга по заработной плате предыдущему экипажу. Капитан балкера связался с властям Либерии, адвокат с либерийской стороны пока не может попасть на судно для запуска процедуры его банкротства.

История судна

Bourbon более месяца простоял на рейде порта Находка. В конце июля по просьбе экипажа и родственников моряков судно было задержано как не отвечающее требованиям Конвенции Международной организации труда 2006 года "О труде в морском судоходстве". На тот момент судовладелец задолжал экипажу $116 000. Кроме того, четверым членам экипажа требовалась медицинская помощь, и они же настаивали на репатриации, а у всего экипажа отсутствовали трудовые договоры. В середине июля экипаж потребовал от судовладельца списания на берег в полном составе.

Ранее пресс-служба РПСМ сообщала, что прошлый экипаж из 20 украинских моряков был репатриирован, задолженности по заработной плате погашены. Замену им нашли в России, на борт прибыли 15 российских моряков, среди которых семеро жителей Краснодарского края, остальной экипаж с Дальнего Востока, 3 августа Bourbon покинул Находку и направился на Филиппины.