В психоневрологическом интернате в Ижевске выявили 12 случаев инфицирования коронавирусом

ИЖЕВСК, 4 сентября. /ТАСС/. В Нагорном психоневрологическом интернате в Ижевске 12 случаев заражения коронавирусом, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Выявлено 11 случаев у тех, кто там содержится, а также у одного сотрудника", - сказала собеседница агентства.

Нагорный психоневрологический интернат предоставляет социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в возрасте от 18 лет, страдающим хроническими психическими заболеваниями. Он рассчитан на 320 человек.

В Удмуртии на 4 сентября, по данным республиканского оперштаба, зарегистрировано 3 392 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 68 летальных случаев, 2 764 человека выздоровели.