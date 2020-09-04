{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В психоневрологическом интернате в Ижевске выявили 12 случаев инфицирования коронавирусом

Всего в интернате живут 320 человек

ИЖЕВСК, 4 сентября. /ТАСС/. В Нагорном психоневрологическом интернате в Ижевске 12 случаев заражения коронавирусом, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Выявлено 11 случаев у тех, кто там содержится, а также у одного сотрудника", - сказала собеседница агентства.

Нагорный психоневрологический интернат предоставляет социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в возрасте от 18 лет, страдающим хроническими психическими заболеваниями. Он рассчитан на 320 человек.

В Удмуртии на 4 сентября, по данным республиканского оперштаба, зарегистрировано 3 392 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 68 летальных случаев, 2 764 человека выздоровели.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия COVID-19
Госпитализация Алексея Навального
Управление юстиции Берлина заявило, что получило запрос Генпрокуратуры по Навальному
Читать полностью