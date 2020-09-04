Смертность в Ростовской области за время пандемии снизилась на 0,7%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Снижение смертности на 0,7% наблюдается в Ростовской области за семь месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года, несмотря на распространение коронавируса. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с медицинскими работниками в областной детской клинической больнице.

"Несмотря на сложный показатель со смертностью в регионе, но тем не менее очень достойно, если сравнивать 7 месяцев этого года и 7 месяцев прошлого года, Ростовская область выглядит. Все-таки на 0,7% у вас даже зарегистрировано снижение смертности в этот период, что крайне сложно, и, кстати говоря, это стало возможным, потому что вы продолжали оказывать плановую помощь", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что самым чувствительным по сравнению с прошлым годом оказался также показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, который также не показал прироста.

"Сегодня Ростовская область выходит из показателя диагностированных случаев [коронавируса] в количестве меньше 0,5% от совокупного населения - 0,47-0,48%. В РФ - это больше 0,6%, в целом ряде субъектов - более 2,5%. Ростовская область в этом количестве переболевших имеет 35% бессимптомных случаев - это активное выявление", - добавила, в свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Ростовской области за все время пандемии было выявлено 17 486 случаев заражения коронавирусом, из них 14 897 человек выздоровели, а 369 умерли.