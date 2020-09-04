В Ленобласти появятся туристические маршруты, посвященные Петру I и Александру Невскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Туристические маршруты по местам, связанным с Александром Невским и Петром Великим, создадут в Ленинградской области к юбилеям этих исторических деятелей. Об этом объявили на заседании в пятницу заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 2021 году будут отмечать 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, а в 2022 году - 350-летие Петра Великого.

"Мы договорились о создании большого маршрута, посвященного Александру Невскому, по Ленинградской области. И договорились, что уже в следующем году министерство культуры направит сюда большие группы детей в рамках известного проекта детского культурного туризма "Моя Россия". В октябре мы в Тосненском районе откроем большую межмузейную выставку, посвященную Александру Невскому, проведем пленарное заседание, посетим место, где молилась дружина, которая затем победила в Невской битве. Договорились, что и в Петровском юбилее Ленинградская область примет участие, для этого есть все основания: Ленинградская область вся - это петровский регион", - сказала Манилова.

Как сообщил Дрозденко, маршрут про Александра Невского будет включать церковь святого Георгия в Староладожской крепости, где был освящен меч князя. В одной из башен крепости планируется создать музей, посвященный дружине Александра Невского. Второй точкой маршрута будет Тосно, где молился Александр Невский. Там будет создан сквер в форме креста, внутри которого будет установлен бронзовый памятник Александру Невскому, часовня, а в углах креста будут стоять копии храмов, которые связаны с его жизнью и подвигами.

Петровский маршрут, по словам Дрозденко, будет водным. "Теплоход стартует из Петербурга. Это Шлиссельбург, это крепость Орешек, затем Новая Ладога - там мы в следующем году начинаем благоустройство Петровской набережной и всего, что связано с петровскими верфями, затем Мандроги и заход в Лодейное Поле: парк 300-летия российского флота, бронзовый корабль "Штандарт", деревянный дом - музей Петра I", - сообщил губернатор.