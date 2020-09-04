Ухань победил COVID-19 и вернулся к нормальной жизни. Но меры предосторожности сохраняются

УХАНЬ /Китай/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Ухань в центральной китайской провинции Хубэй вернулся к нормальной жизни после изоляции и жесткого карантина из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, находившийся в составе группы иностранных журналистов, которая посетила город по приглашению Шанхайского общества дружбы с заграницей.

Всего четыре с половиной часа отделяют Шанхай от Уханя, если преодолевать расстояние между этими городами на китайском скоростном поезде "Хэсе" ("Гармония"). Именно на нем группа иностранных журналистов добралась до города, которому в начале этого года суждено было оказаться в центре внимания всего мира.

Еще совсем недавно поездами в этот крупный торговый и промышленный центр Китая возили медиков, военных и добровольцев для борьбы с пандемией. В те непростые месяцы фразу "Ухань, вперед!" можно было услышать в каждом китайском городе. Ее печатали в газетах, писали на плакатах, публиковали в социальных сетях и произносили в выпусках новостей. Вся страна как могла поддерживала оказавшийся на жестком карантине город, который первым в мире принял на себя удар COVID-19.

Уханю удалось справиться с эпидемией. Шумиха в СМИ вокруг этого города уже много месяцев как затихла, а все внимание прессы переключилось на распространение COVID-19 по всему миру. Несмотря на это, Ухань уже вошел в историю как город, где были выявлены первые случаи инфицирования и еще долгое время будет ассоциироваться с пандемией коронавируса.

Коронавирус в Ухане побежден

Сейчас с первого взгляда на город с трудом верится, что Ухань еще несколько месяцев назад в буквальном смысле слова находился на военном положении. О тех временах напоминают лишь маски на лицах местных жителей и сохраняющиеся в общественных местах меры санитарного контроля, которые, впрочем, мало чем отличаются от тех, что принимаются сейчас в других крупных городах Китая. Но в отличие, к примеру, от Шанхая защитные маски даже на улицах носят практически все, несмотря на жару. Местные жители помнят, как десятки тысяч людей оказывались в больничной палате с положительным результатом теста на COVID-19.

Как сообщает корреспондент ТАСС, город действительно вернулся к нормальной жизни. Открыты торговые центры, рестораны, кафе, продуктовые рынки, кинотеатры и другие общественные объекты. В нормальном режиме работает городской общественный наземный и подземный транспорт. Каких-либо ограничений в передвижении по Уханю нет.

"В Ухане сейчас безопасно. Никто не болеет", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС один из охранников отеля, куда поселили журналистов. При этом собеседник при общении маску снимать не стал.

Открылась для туристов и самая знаменитая достопримечательность города - пагода Хуанхэлоу. Группе иностранных журналистов при ее посещении рассказали, что главная фреска внутри пагоды, которая неоднократно перестраивалась, была выполнена по рисунку художника Чжоу Линчжао. Именно он разрабатывал дизайн для банкнот китайской валюты жэньминьби.

Стоит отметить, что в настоящее время только небольшие детали напоминают о том, что бдительность местные власти все же сохраняют. Практически везде в общественных местах на входе установлены автоматические теплосканеры, измеряющие температуру тела. Если их нет, то проверку осуществляют вручную. При входе в отель, к примеру, у журналистов не просто измерили температуру тела и попросили обработать руки дезинфицирующей жидкостью, но и продезинфицировали обувь через распылитель.

Школьники вернулись к занятиям

Организаторы пресс-тура предоставили журналистам уникальную возможность посетить одну из старейших начальных школ города, которая была основана в 1946 году. Как и в других городах Китая, уханьские школьники вернулись к занятиям 1 сентября.

На уроках, как убедился корреспондент ТАСС, дети не носят защитные маски, однако, по словам директора школы, температуру ученикам измеряют три раза в день. Кроме того, регулярно проводится дезинфекция всех учебных классов. На входе в школу установлен автоматический тепловизор, который выводит на экран фотографию проходящего человека с показателями температуры тела.

Учащиеся школы Чанчунь, помимо стандартных учебных курсов, много времени проводят за изучением традиционной китайской культуры. Журналистам показали классы китайской оперы, игры на традиционных китайских музыкальных инструментах, каллиграфии, а также поэзии и игры в китайские шашки.

После начала пандемии школа была вынуждена перейти на онлайн-обучение. Многие из сотрудников учебного заведения, рассказали журналистам в ее администрации, приняли участие в волонтерской работе и внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом.

Самый безопасный город

В один из дней пресс-тура с журналистами встретился президент Китайского народного общества дружбы с заграницей Линь Сунтянь, который рассказал о том, каких усилий стоило Уханю победить коронавирус. Город, по его словам, всего за три месяца смог взять ситуацию под контроль благодаря жестким карантинным мерам и поддержке со стороны местного населения.

Ухань, который Линь Сунтянь назвал городом-героем, первым выработал программу борьбы с эпидемией, и этот опыт впоследствии изучался многими другими странами. В настоящее время, выразил убеждение чиновник, Ухань является самым безопасным местом с точки зрения эпидемиологической обстановки, учитывая те уникальные меры, которые были приняты для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

COVID-19 в Ухане

31 декабря 2019 года Китай уведомил ВОЗ о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.

С 23 января город фактически находился на карантине: транспортное сообщение с ним было приостановлено, местным жителям запретили покидать населенный пункт. 25 марта власти Китая сняли ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй, а 8 апреля, после 76 дней карантина, было восстановлено транспортное сообщение и с Уханем. С этого момента его жителям было разрешено покидать город.

С начала вспышки коронавируса в Ухане подтвердили более 50 тыс. случаев заражения, около 93% инфицированных выздоровели, умерли свыше 3,8 тыс.