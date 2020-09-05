Собянин назвал сроки пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса могут продлиться в Москве от двух до шести месяцев. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу, показанном в субботу.

"Мы приступаем со следующей недели к большому исследованию - пострегистрационному испытанию вакцины. Оно продлится от двух до шести месяцев", - сказал он.

Собянин отметил, что массовое промышленное производство вакцины может начаться в декабре этого года или в январе следующего. "Какие-то партии будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска. Это и здравоохранение, и образование, и торговля, ЖКХ, правоохранительные органы, ряд других, может быть, журналисты", - пояснил он.

По словам мэра столицы, массовая вакцинация состоится, скорее всего, в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве России, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что уже получены заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

В новость внесены изменения (10:37 мск) - добавлена информация после второго абзаца.