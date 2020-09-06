Федермессер просит Instagram разблокировать страницу SemenSemin

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Нюта Федермессер просит разблокировать аккаунт российского продюсера и режиссера, бывшего мужа Эвелины Бледанс Александра Семина SemenSemin о жизни сына Семена, родившегося с синдромом Дауна, который Instagram удалил за несоответствие правилам политики соцсети.
"Я призываю всех журналистов <...> провластных и оппозиционных, все СМИ от Первого канала до Дождя <...>, всех чиновников, правозащитников, все сообщества родителей детей-инвалидов <...>, всех неравнодушных я призываю обратиться к руководству/владельцам Instagram с просьбой, а скорее даже с требованием, вернуть нам страницу SemenSemin", - написала она в своем Facebook.
По словам Федермессер, аккаунт был удален из-за того, что социальная сеть не поверила в то, что страницу ведет взрослый человек. Согласно политике Instagram ее нельзя иметь детям до 14 лет.
"Восемь лет Саша вел этот аккаунт, изо дня в день. Только один раз я там увидела публикацию, не связанную с Даун-синдромом. Это было на следующий день после Кемеровской трагедии в "Зимней Вишне". Все остальные публикации, которые привели на его страницу 300 тысяч подписчиков со всего бывшего союза, были про то, как стать счастливым, если растишь ребенка с синдромом Дауна. Эта страничка изменила судьбы тысяч детей с синдромом и их родителей", - подчеркивает Федермессер.
ТАСС направил запрос в пресс-службу Facebook (владеет Instagram).