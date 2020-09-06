Федермессер просит Instagram разблокировать страницу SemenSemin

"Я призываю всех журналистов <...> провластных и оппозиционных, все СМИ от Первого канала до Дождя <...>, всех чиновников, правозащитников, все сообщества родителей детей-инвалидов <...>, всех неравнодушных я призываю обратиться к руководству/владельцам Instagram с просьбой, а скорее даже с требованием, вернуть нам страницу SemenSemin", - написала она в своем Facebook.

По словам Федермессер, аккаунт был удален из-за того, что социальная сеть не поверила в то, что страницу ведет взрослый человек. Согласно политике Instagram ее нельзя иметь детям до 14 лет.

"Восемь лет Саша вел этот аккаунт, изо дня в день. Только один раз я там увидела публикацию, не связанную с Даун-синдромом. Это было на следующий день после Кемеровской трагедии в "Зимней Вишне". Все остальные публикации, которые привели на его страницу 300 тысяч подписчиков со всего бывшего союза, были про то, как стать счастливым, если растишь ребенка с синдромом Дауна. Эта страничка изменила судьбы тысяч детей с синдромом и их родителей", - подчеркивает Федермессер.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Facebook (владеет Instagram).