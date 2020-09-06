В Волгограде открыли памятник детям Великой Отечественной войны

"Трогательная скульптура установлена в Волгограде ко Дню города - сталинградская (город назывался Сталинградом до 1961 года - прим. ТАСС) девочка с плюшевым мишкой в руках как память обо всех детях, переживших войну", - говорится в сообщении.

В воскресенье губернатор Андрей Бочаров посетил сквер, где открыли памятник. Его установили около дома Павлова - построенная до войны четырехэтажка известна под этим именем, так как осенью 1942 года во время Сталинградской битвы группа красноармейцев под командованием старшего сержанта Якова Павлова 58 дней удерживала там оборону.

По данным областной администрации, композицию "Детям, пережившим войну" установили по инициативе Совета ветеранов Волгограда, идею поддержали другие общественники. Скульптуру высотой 1 м 55 см изготовили в мастерской города Жуковского. Ее автор - заслуженный художник России, скульптор Сергей Щербаков.

"Трагедию войны нужно передавать и через такие эмоции, которые вызывает этот берущий за душу памятник. Уже сейчас нужно продумать, как дальше развивать эту зону, площадь Ленина - территория должна зажить", - приводит пресс-служба слова Бочарова.

По данным областной администрации, в настоящее время в Волгоградской области проживают почти 5,5 тыс. человек, которые во время Сталинградской битвы были детьми, и оставались в городе с 23 августа 1942 года, когда фашисты начали массированную бомбардировку Сталинграда, до 2 февраля 1943 года, когда завершилась Сталинградская битва. Этот памятник посвятили им, а также всем детям, пережившим ужасы и лишения войны.