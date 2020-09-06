Патриарх Кирилл: в Белоруссии нет процессов, приведших к расколу церкви на Украине

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что в Белоруссии отсутствуют процессы, которые привели к расколу церкви на Украине. Таким мнением он поделился на встрече с архиереями Белорусского экзархата Русской православной церкви в воскресенье в Москве.

"В Белоруссии, конечно, не происходит тех опасных процессов, которые привели к страшному расколу на Украине. Мы видим, что религиозный фактор [на Украине] вместо фактора объединения стал фактором разделения. Важно, чтобы ничего подобного не было в Белоруссии", - сказал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

При этом, подчеркнул патриарх, национальный фактор в Белоруссии приобретает все больше политическую роль. "Поэтому мы пришли к необходимости, чтобы сегодня во главе Белорусской церкви был человек, родившийся в Белоруссии, знающий белорусский язык, воспитанный в белорусской среде. Чтобы даже те, кто стремится в нашей церкви увидеть нечто инородное по отношению к Белоруссии, на примере предстоятеля Белорусской церкви видели человека - плоть от плоти своего народа", - добавил он, комментируя назначение патриаршим экзархом всея Беларуси епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина (Тупеко). Ранее в воскресенье на литургии в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл возвел епископа Вениамина в сан митрополита Минского и Заславского.

25 августа Синод РПЦ назначил епископа Вениамина патриаршим экзархом всея Беларуси.