Мишустин посетит суперфинал конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 7 сентября, посетит суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России", который проходит в Солнечногорске. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Председатель правительства выступит перед финалистами конкурса и ответит на их вопросы", - уточнили в пресс-службе Мишустина.

Также в мероприятии примет участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Суперфиналисты конкурса управленцев "Лидеры России" проходят заключительные испытания 6-7 сентября на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. В состязании принимает участие 300 человек, из которых 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов. Еще по 10 человек вышло от каждого из трех спецнаправлений: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Первый суперфинал

Предыдущие два сезона конкурса завершались финалом, в который выходили участники, показавшие лучшие результаты на региональных этапах. Кроме основного конкурса, в этом году организовали три спецнаправления, которые завершались своими финалами. Победители конкурса будут определены по итогам суперфинала, который объединит участников основного конкурса, а также тех, кто проходил испытания в рамках тематических треков. Оценкой компетенций участников будут заниматься несколько десятков специалистов, в числе которых признанные эксперты в этой области со всей страны.

Изначально мероприятие было рассчитано на четыре дня и должно было пройти в конце марта. Но из-за пандемии коронавируса программа была сокращена, а сроки перенесены.

Отбор и награды

Регистрация на третий конкурс "Лидеры России" началась 4 октября 2019 года. Организаторы получили более 234 тыс. заявок. По специализации "Финансы и технологии" поступило более 61,7 тыс. регистраций, около 22,3 тыс. регистраций подано на трек "Наука", более 9,7 тыс. - на "Здравоохранение". При этом участники могли одновременно подавать заявку и на основной конкурс, и на спецнаправления.

По итогам дистанционного отбора, который состоял из серии различных тестов, в очные региональные этапы пригласили около 3 тыс. конкурсантов, в том числе 18 иностранцев. Среди них по шесть человек представляли Белоруссию и Украину, по одному участнику приехали из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии.

Обязательным элементом отбора являлось задание "Сердце-лидеры", в рамках которого участники готовили и реализовывали различные социальные проекты по всей стране.

По условиям конкурса все финалисты получают 1 млн рублей, который могут потратить на свое обучение или повышение квалификации в ведущих российских вузах. Победители гарантированно получают одного из наставников конкурса, с которыми смогут работать в течение года.

В качестве наставников конкурса этого сезона выступают около 100 человек, среди них - губернаторы, федеральные министры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также руководители крупнейших российских компаний.

Получение высоких должностей не является наградой для участников конкурса.