В Оренбурге открылся многофункциональный центр для творческой молодежи

ОРЕНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Первое свободное креативное пространство для молодежи открылось в понедельник в Оренбурге, его создание было завершено к международному молодежному форуму "Евразия Global", который проходит в регионе с 2 по 8 сентября.

Центр "Молодежь Оренбуржья" представляет собой площадку для реализации молодежных инициатив в любых сферах - от поэзии и спорта до техники и политики.

"Мы искренне надеемся, что этот совместный продукт, созданный по инициативе ребят, будет максимально востребован, а если чего-то будет не хватать, то они соберут идеи, которые в будущем будем вместе реализовывать", - сказал журналистам после экскурсии по центру губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По мнению главы Росмолодежи Александра Бугаева, также посетившего площадку, опыт Оренбурга необходимо транслировать на другие регионы.

"Это очень правильный подход, это интересно и полезно будет ребятам, и самое главное, что для них это понятное пространство, оно для них естественное, родное. Это хороший опыт, и его нужно на многие регионы транслировать", - сказал Бугаев.

По словам директора Регионального агентства молодежных программ и проектов Сергея Дужникова, центр будет заниматься ресурсной, информационной и инфраструктурной поддержкой всех инициатив и проектов молодежи. Пространство разделено на несколько зон, где можно проводить поэтические вечера, мозговые штурмы, работать над индивидуальными проектами. Здесь же - минибиблиотека, стрим-зона, фотовидеолаборатория, несколько игровых площадок и офисных рабочих мест, открытое пространство для сотрудников Регионального агентства молодежных программ и проектов. Проект центра реализован за счет средств регионального бюджета. "Это первая подобная площадка в Оренбургской области, такой раньше не было", - отметил Дужников.

Пятый юбилейный международный молодежный форум "Евразия Global" проходит в Оренбурге с 2 по 8 сентября. Программа форума включает деловой модуль, медийные встречи, воркшопы, работу тематических лабораторий и партнерских площадок, мероприятия по развитию soft-skills компетенций, Программа 2.0 (активности, созданные самими участниками для участников). Для молодежи также запланирована масштабная культурная программа. Впервые форум прошел в 2016 году в Оренбурге по инициативе правительства Оренбургской области, поддержанной президентом России.