Клинические испытания вакцины от коронавируса Biontech и Pfizer проведут в Германии

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха одобрил проведение в стране клинических испытаний вакцины BNT162b2 от коронавируса, разрабатываемой германской компанией Biontechи американской компанией Pfizer. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте Biontech .

"Тестирование в Германии является частью глобального исследования вакцины на фазе 2/3, которую начали Biontech и Pfizer в июле этого года", - говорится в пресс-релизе. В исследованиях разрабатываемой вакцины BNT162b2, как указано в сообщении, всего примут участие до 30 тыс. человек в возрасте от 18 до 85 лет. При этом участники будут получать либо сам препарат, либо плацебо.

Испытания будут проводиться примерно в 120 исследовательских центрах по всему миру, включая регионы с высоким риском распространения инфекции. К настоящему моменту, как говорится в пресс-релизе, свыше 25 тыс. добровольцев согласились участвовать в тестировании.

"Масштабная, контролируемая третья фаза испытаний является необходимым условием для того, чтобы без всяких сомнений убедиться в безопасности и эффективности вакцины", - сообщил генеральный директор и соучредитель компании Biontech, профессор Угур Сахин. - Вовлечение в этот процесс исследовательских центров в Европе, а теперь и в Германии, специально направлено на то, чтобы способствовать регистрации местной вакцины".

В случае успешных клинических испытаний компании Pfizer и Biontech, как указывается в сообщении, намереваются обратиться для регистрации вакцины в регулирующие органы в октябре 2020 года. Если разрешение будет получено, то разработчики планируют произвести до 100 млн доз к концу 2020 года и свыше 1,3 млрд доз к концу 2021 года.

По оценке берлинского Института имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в настоящее время в Германии выявлено 250 799 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 225 тыс. Умерли за все время пандемии более 9,3 тыс. человек.