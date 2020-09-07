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В Пензе в международном фестивале молодежи примут участие более 10 тыс. человек

Участниками фестиваля являются представители из 47 стран мира

ТАСС, 7 сентября. Международный фестиваль молодежи и студентов "Ласточка" открылся в понедельник в Пензе, в нем примут около 10 тыс. человек, часть мероприятий пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Пензе проходит Международный фестиваль молодежи и студентов "Ласточка". Торжественное открытие мероприятия состоялось на площади Ленина в понедельник. Спикерами, экспертами и гостями фестиваля станут более 10 тыс. молодых людей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что фестиваль начался с приветственного шествия - парада иностранных студентов и представителей молодежных общественных организаций Пензенской области. Цель фестиваля: создать условия для личностного роста молодежи.

"Этот фестиваль проходит в нашем регионе во второй раз. Эпидемиологическая ситуация 2020 года внесла свои коррективы в его проведение, часть программы будет проходить в режиме онлайн. Открыты тематические площадки, где представители 47 стран мира, участвующие в фестивале, смогут пообщаться, рассказать об истории и культуре своих государств, поделиться опытом разработанных проектов", - цитирует пресс-служба главу региона Ивана Белозерцева.

В рамках "Ласточки" состоится международный студенческий форум "Диалог культур" и Всероссийский культурно-образовательный форум "Жар-Птица-Пенза", региональный слет юнармейских отрядов, а также региональный форум молодых парламентариев, интеллектуальные соревнования и арт-квест "Пройдись по Пензенскому краю". Завершится "Ласточка" Музыкальным фестивалем КВН на Кубок губернатора Пензенской области.

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