Архитекторы из 24 стран подали заявки на конкурс по лучшей застройке Саратова

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Архитекторы из 24 стран подали заявки для участия в международном конкурсе на лучшую концепцию комплексного развития Саратова, сообщает в понедельник пресс-служба областного министерства строительства и ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в Саратове стартовал открытый международный конкурс на лучшую концепцию комплексного развития бывшего аэропорта Саратов (Центральный), мемориального комплекса "Парк Победы" на Соколовой горе, Зеленого острова, Глебучева Оврага и острова Покровские пески. Конкурс проводится в рамках сотрудничества между фондом ДОМ.РФ и правительством Саратовской области. Консалтинговая компания КБ "Стрелка" выступает оператором конкурса

"На открытый международный конкурс на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части Саратова поступило 67 заявок из 24 стран", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 43 заявки подали на конкурс иностранные архитекторы - это специалисты из Индии, США, Франции, Дании, Швеции, Новой Зеландии, Мексики, Великобритании и других стран. Большое количество заявок также поступило от архитекторов из России - портфолио для участия в конкурсе прислали 24 команды.

Участники будут работать над документом, который определит основные планировочные, ландшафтные и транспортные решения в рамках проекта застройки или благоустройства. Конкурс пройдет в три этапа. На первом экспертное жюри выберет пять участников конкурса. В рамках второго этапа каждый из них должен будет разработать архитектурно-градостроительную концепцию на основе полученного технического задания. По итогам этого этапа жюри отберет двух финалистов. Победителя выберет правительство Саратовской области на основании рекомендаций жюри и народного голосования. Огласить его имя планируется весной 2021 года.

В состав жюри войдут как российские, так и международные эксперты. Среди них - Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России, Игорь Сорокин, краевед Ассоциации искусствоведов (ООО АИС), Дидье Ванкуцем, член совета директоров международной ассоциации городских и региональных планировщиков (ISOCARP) и другие специалисты в сфере архитектуры и городского планирования. За создание архитектурно-градостроительной концепции каждый из пяти участников конкурса получит вознаграждение в размере 5,5 млн рублей. Участник, занявший второе место по итогам народного голосования, в дополнение к этому получит 2 млн рублей. Победитель конкурса получит 4 млн рублей.