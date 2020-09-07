ОНФ передал кислородные концентраторы первой городской больнице Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Участники проект ОНФ "Регион заботы" передали Городской клинической больнице (ГКБ) №1 Махачкалы кислородные концентраторы на 12,5 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба медучреждения.

"В рамках акции взаимопомощи #МыВместе жизненно важное медицинское оборудование доставлено в Республику Дагестан, пилотный регион проекта ОНФ "Регион заботы". Это первая партия крупной поставки медоборудования в ГБУ РД "Городская клиническая больница №1" на общую сумму 12,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разгар пандемии медучреждение перепрофилировали под инфекционный госпиталь для больных с коронавирусом, врачи работали в режиме 24/7, а кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ стали "спасительными для самых тяжелых пациентов". Как сообщается, в настоящее время "потребность в оборудовании сохраняется".

"В мае Дагестан посетили автор проекта "Регион заботы", учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер и глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс. Они передали медикам 20 тыс. высокоточных генетических тестов на коронавирусную инфекцию, и тогда же врачами была озвучена необходимость закупки медоборудования. Просьба была услышана. Первая поставка уже состоялась, вторая часть партии медоборудования будет доставлена в городскую клиническую больницу Махачкалы до конца сентября", - сообщается в тексте.

Врачи объясняют, что аппарат ИВЛ обеспечивает кислородную поддержку только через интубацию - "серьезную медицинскую манипуляцию, провести ее вне реанимации невозможно". По словам медицинского эксперта проекта ОНФ "Регион заботы", врача анестезиолога-реаниматолога больницы №40 в Коммунарке Егора Ларина, перечень переданного оборудования был сформирован по потребностям махачкалинской больницы.

"С одной стороны, учитывали, что в ГКБ находятся COVID-пациенты, нуждающиеся в лечении. С диагнозом коронавирус связана повышенная свертываемость крови, стандартные анализы не всегда информативны, а данные тромбоэластографа помогут врачу подобрать адекватное лечение. С другой стороны, включенные в поставку кислородные концентраторы крайне необходимы людям не только с COVID-диагнозом, но и с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, особенно при хронической обструктивной болезни легких. Это значит, что необходимость в этом медоборудовании остается актуальной всегда", - цитирует пресс-служба Ларина.

О ситуации в Дагестане

Ранее ТАСС сообщал, что в медорганизациях Дагестана создан резерв необходимых 56 лекарств и 11 наименований СИЗов для борьбы с коронавирусом на 308 млн рублей. Отмечалось, что в связи с ростом заболеваемости Минздравом Дагестана ежедневно на основании мониторинга ситуации разворачиваются дополнительные госпитали и койки. Кроме того, в регионе сформируют резерв анестезиологов-реаниматологов и врачей терапевтического профиля для временного трудоустройства в госпитали, где лечат пациентов с коронавирусом.

В Дагестане с 31 марта действует режим самоизоляции, в большинстве районов ввели масочный режим. По данным регионального оперштаба, на 7 сентября в Дагестане зарегистрировано 11 520 случаев инфицирования, в том числе 78 - за последние сутки, 9 977 человек выздоровели, 510 пациентов умерли.