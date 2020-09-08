В Калуге объявят лауреатов премии "Глобальная энергия"

ТАСС, 8 сентября. Лауреатов международной энергетической премии "Глобальная энергия" объявят во вторник в музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов премии.

"8 сентября в Калуге состоится объявление имен лауреатов премии и пресс-конференция, в ходе которой лауреаты выйдут на видеосвязь", - сказал собеседник агентства.

На получении премии выдвинули 78 исследователей из 20 стран. "Это ведущие ученые из Австралии, Германии, Греции, Дании, Италии, КНР, США и Японии. На каждую из номинаций - "Нетрадиционная энергетика", "Традиционная энергетика" и "Новые способы применения энергии" - претендуют по пять ученых", - рассказала организаторы.

В церемонии награждения примет участие врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, также по видеосвязи присоединится председатель Международного комитета премии "Глобальная энергия", лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг.