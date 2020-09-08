Известия: сурфактант-БЛ показал эффективность при тяжелых формах коронавируса

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Применение российского препарата для лечения тяжелых поражений легких сурфактанта-БЛ снизило смертность пациентов с тяжелой формой коронавируса в 3-5 раз. Об этом сообщил газете " Известия " разработчик препарата Олег Розенберг.

"Больные, которых лечат сурфактантом, достоверно реже переводятся в реанимацию на ИВЛ, и летальность среди них в 3-5 раз ниже", - отметил изданию Розенберг, подчеркнув, что обобщенные данные по всем случаям применения препарата еще находятся в процессе сбора. Он также уточнил, что всего за время пандемии сурфактантом пролечили 120 больных.

В Сеченовском университете "Известиям" сообщили, что 30 пациентам с тяжелым течением болезни из 32, получавших препарат, удалось вылечиться. В Перинатальном центре Тюмени все 16 беременных и родильниц с тяжелой формой коронавируса, получавших сурфактант, выжили.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В. А. Алмазова Андрей Баутин сообщил изданию, что из 28 больных с тяжелым течением инфекции, которые получали терапию сурфактантом, 24 пациента выздоровели. По данным центра, смертность тяжелобольных пациентов удалось снизить с 80% до 14,3%. "Недостаток синтезируемого самим организмом сурфактанта компенсируется внешним препаратом. Это позволяет даже поврежденной вирусом альвеоле оставаться в расправленном состоянии и осуществлять газообмен, насыщать кровь кислородом", - объяснил Баутин алгоритм действия препарата. Он рассказал, что препарат вводили пациентам ингаляционно, процедура занимала по 30 минут дважды в сутки. Кому-то хватило двух суток лечения, в некоторых случаях препарат вводили до пяти дней.

Как сообщил газете главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, в России с июля развернуто новое рандомизированное исследование применения препарата. По итогам второго исследования планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных с COVID-19.

По данным издания, в настоящее время в мире существует около 10 препаратов сурфактанта. Все они, включая российский, изначально создавались для помощи недоношенным детям, которые еще не могут самостоятельно дышать из-за незрелости легких. Но только отечественный разрешен к применению у взрослых.

"Известия" напоминают, что сурфактант-БЛ - природный препарат, получаемый из легких крупного рогатого скота (сурфактант - жидкость, выстилающая легочные альвеолы изнутри, БЛ - бычье легкое).