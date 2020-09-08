В Еврейской автономии началось досрочное голосование на выборах губернатора

ТАСС, 8 сентября. Жители труднодоступных и отдаленных сел в Еврейской автономной области начали голосовать на выборах главы региона. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии во вторник.

"Всего в области насчитывается 17 поселений и шесть пограничных застав, которые расположены на удалении от избирательных участков, либо добраться до которых затруднительно. В большинстве из них для желающих проголосовать организуют выезд к участкам, так же обеспечат голосование пограничников. Члены участковых комиссий поедут в девять населенных пунктов, где проголосует, как ожидается, 211 человек", - сказал представитель комиссии.

В числе поселений, где организуют досрочное голосование на выборах губернатора, села Димитрово, Сутара, Трек, Нижнеспасское, Рудное, Новый и Теплые Ключи. Также избиратели проголосуют на станциях Лагар-Аул и Ударный на железнодорожной ветке.

"Сложнее всего добраться до поселений Новый и Теплые ключи. До Теплых Ключей около 3,5 часов нужно ехать на большегрузной машине от Биракана по разбитой лесной дороге, которую пересекают множество речек. Сейчас они выходят из берегов из-за осложнившейся после дождей паводковой обстановки. До Нового, где живут староверы, ехать еще примерно 1,5 часа", - сказал собеседник агентства.

Выборы главы региона пройдут 13 сентября. На пост главы региона претендуют врио губернатора области Ростислав Гольдштейн, представители партий "Родина" Борис Тихонов, "Патриоты России" - Роман Куземский, Коммунистической партии социальной справедливости - Александр Крупский, депутат местного законодательного собрания от "Справедливой России" Владимир Дудин. Для жителей области откроются 183 избирательных участка, большинство из них организуют голосование на придомовых территория 11 и 12 сентября. Желающие в эти дни, а также 13 сентября, смогут проголосовать на дому. Соответствующие заявления направили около 17 тыс. человек. По поручению Гольдштейна рабочий день 11 сентября, в пятницу, сделают укороченным. Это минимизирует контакты людей на участках в условиях пандемии.

Отставку прежнего губернатора Александра Левинталя президент РФ Владимир Путин принял 12 декабря 2019 года, назначив Гольдштейна врио руководителя региона. До этого Гольдштейн являлся членом Совета Федерации, где представлял правительство ЕАО.