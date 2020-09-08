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Пандемия COVID-19

Власти Улан-Удэ отказались от празднования Дня города в 2020 году из-за коронавируса

Как уточнил мэр города, на празднование планировали выделить 4 млн рублей, которые направят на ледовый городок и проведение Нового года

ТАСС, 8 сентября. Мэрия Улан-Удэ из-за пандемии коронавируса нового типа окончательно отказалась от празднования Дня города в 2020 году, сообщил во вторник на своей странице в Instagram мэр города Игорь Шутенков.

В 2019 году после проведенного среди жителей опроса власти Улан-Удэ перенесли День города с осени на третью субботу июня. Идею тогда поддержали более 21 тыс. горожан.

"Честно говоря, до последнего надеялся, что писать этот пост не придется. Однако Дня города - 2020 все же не будет. Лишать горожан и гостей столицы яркого, красивого и уже любимого праздника, разумеется, не хочется. И мы до последнего надеялись, что обстановка с COVID-19 стабилизируется и ограничения снимут. Но этого не произошло", - написал Шутенков.

Как уточнил мэр города, на празднование было предусмотрено выделить 4 млн рублей, которые направят на ледовый городок и проведение Нового года.

В конце августа власти Бурятии продлили ограничительные меры для населения и бизнеса до конца сентября. В частности, приостановлена работа предприятий общественного питания внутри торгово-развлекательных комплексов, а также работа спа-салонов, массажных салонов, соляриев и плавательных бассейнов. Временно закрыты ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры.

Всего в Бурятии, по последним данным, зарегистрировали 5 666 случаев заражения коронавирусом, в том числе 34 за последние сутки. Выписали 4 676 человек, умерли 58 пациентов.

Теги
РоссияБурятияПандемия COVID-19
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